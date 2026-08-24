Informations pratiques

Heiteren

Marché de Noël

rue du moulin Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 16:00:00

fin : 2026-11-20 20:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Venez flâner entre les stands et rencontrer nos producteurs et artisans locaux, qui vous feront découvrir leurs créations, leurs produits et leurs savoir-faire.

Et pour profiter pleinement de l’ambiance de Noël, une petite restauration sera proposée sur place vin chaud, soupe réconfortante, gâteaux gourmands et tartes flambées. Vente de fruits et légumes.

Un joli moment à partager en famille ou entre amis, dans une ambiance festive et chaleureuse. 0 .

rue du moulin Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 95 88 62

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English :

L’événement Marché de Noël Heiteren a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach