Marché de Noël Salle socioculturelle Henridorff

Marché de Noël

Salle socioculturelle Route de Waltembourg Henridorff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

L’association des Amis de l’Orgue de Henridorff vous invite à son traditionnel marché de Noël ! Vente de produits artisanaux réalisés par l’atelier d’art décoratif du village. Contes, bricolages, maquillage pour enfants et spectacles sont également au programme. Samedi soir pizza/tartes flambées sur place ou à emporter. Dimanche midi menu de fête sur réservation.Tout public

0 .

Salle socioculturelle Route de Waltembourg Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 20 38 73 82 mairie@henridorff.com

English :

The Association des Amis de l’Orgue de Henridorff invites you to its traditional Christmas market! Sale of handicrafts made by the village’s decorative arts workshop. Storytelling, crafts, face-painting for children and live entertainment are also on the program. Saturday evening: pizza/tartes flambées on site or to take away. Sunday lunchtime: festive menu on reservation.

German :

Der Verein Amis de l’Orgue de Henridorff lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein! Verkauf von handwerklichen Produkten, die von der Werkstatt für dekorative Kunst des Dorfes hergestellt werden. Märchen, Basteleien, Kinderschminken und Aufführungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Samstagabend: Pizza/Flammkuchen vor Ort oder zum Mitnehmen. Sonntagmittag: Festmenü auf Vorbestellung.

Italiano :

L’Associazione degli Amici dell’Organo di Henridorff vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale! Il laboratorio di arti decorative del villaggio venderà oggetti di artigianato. In programma anche racconti, artigianato, face painting per bambini e spettacoli. Sabato sera: pizza e crostate flambées disponibili per il consumo o l’asporto. Domenica a pranzo: menù festivo su prenotazione.

Espanol :

La Association des Amis de l’Orgue de Henridorff le invita a su tradicional mercado navideño El taller de artes decorativas del pueblo venderá artesanía. Cuentacuentos, manualidades, pintacaras para niños y espectáculos. Sábado por la noche: pizza y tartas flambeadas para comer o llevar. Domingo al mediodía: menú festivo disponible previa reserva.

L’événement Marché de Noël Henridorff a été mis à jour le 2025-11-05 par OT PAYS DE PHALSBOURG