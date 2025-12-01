Marché de Noël Herbignac
Marché de Noël Herbignac mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Charles Moreau Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-16 17:30:00
fin : 2025-12-16 21:30:00
2025-12-16
Animations de Noël dans le bourg proposées par le pôle Education Enfance Jeunesse.
Au programme
– structure gonflable luge
– animations par la Pole Education Enfance Jeunesse
– résultat du concours de dessins
– boissons offertes
Vente de crêpes par la Maison des Jeunes (auto-financement de projets).
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2024 .
Place Charles Moreau Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com
