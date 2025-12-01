Marché de Noël Herbignac

Marché de Noël Herbignac mardi 16 décembre 2025.

Marché de Noël

Place Charles Moreau Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-16 17:30:00

fin : 2025-12-16 21:30:00

2025-12-16

Animations de Noël dans le bourg proposées par le pôle Education Enfance Jeunesse.

Au programme

– structure gonflable luge

– animations par la Pole Education Enfance Jeunesse

– résultat du concours de dessins

– boissons offertes

Vente de crêpes par la Maison des Jeunes (auto-financement de projets).

Place Charles Moreau Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 90 01 contact@herbignac.com

