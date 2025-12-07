Marché de Noel Salle des fêtes Hérisson

Marché de Noel

Salle des fêtes 21 quai de l’Aumance Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Profitez du marché de Noel de Hérisson.

.

Salle des fêtes 21 quai de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 20 70 20 animation@ehpad-herisson.fr

English :

Enjoy the Hérisson Christmas market.

L’événement Marché de Noel Hérisson a été mis à jour le 2025-11-28 par Montluçon Tourisme