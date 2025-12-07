Marché de Noel Salle des fêtes Hérisson
Marché de Noel Salle des fêtes Hérisson dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noel
Salle des fêtes 21 quai de l’Aumance Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Profitez du marché de Noel de Hérisson.
.
Salle des fêtes 21 quai de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 20 70 20 animation@ehpad-herisson.fr
English :
Enjoy the Hérisson Christmas market.
L’événement Marché de Noel Hérisson a été mis à jour le 2025-11-28 par Montluçon Tourisme