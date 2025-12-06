Marché de noël Hérouville-Saint-Clair

Marché de noël

Marché de Noël à la Fonderie avec stands gourmands, animations festives (magie, contes, ateliers, Père Noël, calèche) et une bourse aux jouets.

L’événement est solidaire et soutient le Téléthon.

Tout au long de la journée, venez profiter d’animations et déambulez ! Des exposants proposeront des gourmandises sucrées et salées (gâteaux, biscuits de Noël, soupes, vin chaud, café…), leurs créations et des idées cadeaux pour fêter ensemble cette traditionnelle fête de fin d’année.

Cette année, pour offrir une expérience plus confortable et toujours chaleureuse le Marché de Noël s’installe à la Fonderie un lieu couvert et spacieux, idéal pour accueillir petits et grands dans les meilleures conditions.

UN MARCHE DE NOËL SOLIDAIRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

L’association des habitants de la Grande Delle sera mobilisée pour le Téléthon avec la vente de crêpes, de boissons, et de petits objets créatifs de noël réalisés par ses adhérents. La Ville d’Hérouville, les associations et exposants sont aussi mobilisés pour chaque café et croissant servi aux exposants du marché de Noël, 1 € est reversé au Téléthon.

DES ANIMATIONS FESTIVES, CRÉATIVES ET MAGIQUES

Sur scène

14h-14h15 + 16h-16h15 + 17h-17h30 Justin le Magicien ouvrira le bal avec un spectacle de magie interactif, où les enfants seront invités à participer.

14h15-15h00 & 16h15-17h00, Dame Hiboux, conteuse d’histoires de Noël, séance de contes,

15h-16h, l’Orchestre du Cuivre du Conservatoire de Musique concert festif.

En déambulation

13h-17h, Balloon express sculptures de ballons colorés

14h-18h, Justin le Magicien circulera parmi les visiteurs pour des tours de magie en déambulation,

14h-17h, Balade en calèche dans le Bois de Lébisey, organisée par la Ferme Équestre La Bredaine, une expérience magique à vivre en famille.

Ateliers et animations sur les stands

Atelier décoration de biscuits (Sensuality’s Woman), Bricolage de Noël et Maquillage (UNCMT), Jeux de bricolage pour enfants (Hérouville Garbsen), Récit d’histoire et jeux d’adresse (Les Amis d’Agnam), Décoration d’objets de Noël (APE Gringoire), Création de boules de Noël personnalisées (BEE FREINET),

13h 18h Atelier de décoration de sablés de Noël, de fabrication de “Stroopwafel” et de gaufres au sirop d’origine néerlandaise (La Cité de l’Alimentation),

13h-18h stand photo avec le Père Noël,

15h distribution gratuite de chocolat chaud pour tous les visiteurs.

Et aussi, une bourse aux jouets avec l’association La malle aux trésors sera présente pour le bonheur des petits et des grands !

Le Téléthon

L’association des habitants de la Grande Delle est mobilisée : sur un stand dédié, elle proposera la vente de crêpes, de boissons, et de petits objets créatifs de Noël réalisés par ses adhérents. Les recettes de cette journée seront ajoutées à celles collectées par les autres actions mises en place par l’association durant le week-end du Téléthon.

Café-croissant solidaire : La Ville d’Hérouville Saint-Clair, les associations et exposants de Noël sont aussi mobilisés : pour chaque café et croissant servi aux exposants du marché de Noël, un don sera reversé au Téléthon. .

1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 77 83 mairie-evenementiel@herouville.net

Christmas market at the Fonderie with food stalls, festive entertainment (magic, storytelling, workshops, Santa Claus, horse-drawn carriage) and a toy fair.

The event is in solidarity with the Telethon.

