Marché de Noël Herrlisheim-près-Colmar

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Petit marché de Noël typique avec des exposants qui proposent des produits authentiques. Présence du St Nicolas tout au long du week-end.

Un marché de Noël typique avec des exposants qui propose des produits authentiques (bricolage, décoration de Noël, bredala, miel, chocolat chaud, et bien sûr vin chaud également) une vingtaine de stand vous attendent dans l’espace Saint-Michel (étage accessible par ascenseur)

Au programme.

Le Saint-Nicolas sera présent tout au long du weekend pour rencontrer les enfants sages, des contes de Noël pour petit et grands seront proposés le samedi de 18h à 19h30.

Très belle exposition de voiture miniature. .

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 38 31 andrefurstenberger@gmail.com

English :

Small, typical Christmas market with exhibitors selling authentic products. Presence of St Nicolas throughout the weekend.

German :

Typischer kleiner Weihnachtsmarkt mit Ausstellern, die authentische Produkte anbieten. Anwesenheit des St. Nikolaus während des gesamten Wochenendes.

Italiano :

Piccolo e tipico mercatino di Natale con bancarelle che vendono prodotti autentici. San Nicola sarà presente per tutto il fine settimana.

Espanol :

Pequeño y típico mercado navideño con puestos que venden productos auténticos. San Nicolás estará presente durante todo el fin de semana.

