Informations pratiques

Herrlisheim-près-Colmar

Marché de Noël

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Petit marché de Noël typique avec des exposants qui proposent des produits authentiques. Présence du St Nicolas tout au long du week-end.

Un marché de Noël typique avec des exposants qui propose des produits authentiques (bricolage, décoration de Noël, bredala, miel, chocolat chaud, et bien sûr vin chaud également) une vingtaine de stand vous attendent dans l’espace Saint-Michel (étage accessible par ascenseur)

Au programme.

Le Saint-Nicolas sera présent tout au long du weekend pour rencontrer les enfants sages, des contes de Noël pour petit et grands seront proposés le samedi de 18h à 19h30.

Très belle exposition de voiture miniature. .

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 38 31 andrefurstenberger@gmail.com

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English :

Small, typical Christmas market with exhibitors selling authentic products. Presence of St Nicolas throughout the weekend.

L’événement Marché de Noël Herrlisheim-près-Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar