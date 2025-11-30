Marché de Noël Salle des fêtes Heudicourt
Marché de Noël Salle des fêtes Heudicourt dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 2 rue du Manoir Heudicourt Eure
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
23ème édition du marché de Noël.
Vous y trouverez de la décoration, des cadeaux, des bijoux et de la gastronomie. .
+33 2 32 55 57 13
