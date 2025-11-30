Marché de Noël Salle des fêtes Heudicourt

Marché de Noël

Salle des fêtes 2 rue du Manoir Heudicourt Eure

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

23ème édition du marché de Noël.

Vous y trouverez de la décoration, des cadeaux, des bijoux et de la gastronomie. .

Salle des fêtes 2 rue du Manoir Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 57 13

