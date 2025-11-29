Marché de Noël Hilsenheim
Marché de Noël Hilsenheim samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
73 route d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Artisanat, articles et produits de Noël. Passage du St Nicolas
Marché artisanal, décorations de Noël. Chants de Noël par les enfants vers 18h30. Passage du Saint Nicolas vers 20h. Concert, buvette et petite restauration. Jeux ludiques en bois. .
73 route d’Ebersmunster Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 40 01 c.uhl@orange.fr
English :
Handicrafts, articles and Christmas products. Passage of St Nicolas
German :
Kunsthandwerk, Artikel und Produkte zur Weihnachtszeit. Passage des St. Nikolaus
Italiano :
Artigianato, articoli e prodotti natalizi. Passaggio di San Nicola
Espanol :
Artesanía, artículos y productos navideños. Paso de San Nicolás
L’événement Marché de Noël Hilsenheim a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme du Grand Ried