Marché de Noël – Hirondelle de Sèvre EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, entrée libre Gratuit, entrée libre Tout public

Venez découvrir la 3e édition du Marché de Noël Hirondelle de Sèvre, où une dizaine d’exposants proposeront des objets d’artisanat – dont plusieurs créations réalisées par les résidents et habitants du quartier -, de délicieuses pâtisseries, un jus de pomme local… Une animation musicale et un goûter festif rythmeront l’après-midi.

EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes 44202

02 51 88 79 90