Marché de Noël Hirsingue

Marché de Noël

rue de l’Église Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Il y a de nombreuses années, des petits chalets ont envahi le cœur de notre village à la mi-décembre. Des odeurs de sapin, de vin chaud et de douceurs sucrées persistent alors pendant deux jours.

Créations artisanales, selfies avec le père Noël, concerts de Noël, illuminations…

Ainsi, la magie de Noël opère à Hirsingue, une pluie d’étincelles enchantées réchauffe les cœurs des nombreux visiteurs.

Plongez dans la magie de Noël à la Place de l’Église avec des animations pour toute la famille Calèche, concert, contes, concours du plus beau cabanon, restauration et la visite tant attendue du Père Noël !

Venez retrouver votre âme d’enfant et partager un moment féerique en famille ou entre amis ! .

rue de l’Église Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr

English :

Horse-drawn carriage, concert, storytelling, contest for the most beautiful garden shed, catering and the long-awaited visit of Santa Claus!

German :

Kutsche, Konzert, Märchen, Wettbewerb um den schönsten Schuppen, Essen und Trinken und der lang ersehnte Besuch des Weihnachtsmannes!

Italiano :

Una carrozza trainata da cavalli, un concerto, una narrazione, un concorso per trovare la casa sull’albero più bella, cibo e bevande e la tanto attesa visita di Babbo Natale!

Espanol :

Un coche de caballos, un concierto, cuentacuentos, un concurso para encontrar la casa del árbol más bonita, comida y bebida, ¡y la esperada visita de Papá Noel!

