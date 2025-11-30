Marché de noël Hommarting
Marché de noël Hommarting dimanche 30 novembre 2025.
Marché de noël
Rue des Tilleuls Salle polyvalente Hommarting Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Nouvelle édition du marché de Noël, organisée par l’association Les aventures d’Enzo !
Pour vous ou pour offrir Cadeaux, artisanat, décorations et gâteaux.
Présence du Père Noël à 15h30.
Restauration midi sur réservation téléphonique, petite restauration et buvette toute la journée.Tout public
Rue des Tilleuls Salle polyvalente Hommarting 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 98 00
English :
Another Christmas market, organized by the association Les aventures d’Enzo!
For yourself or as a gift: gifts, crafts, decorations and cakes.
Santa Claus will be present at 3:30 p.m.
Lunchtime catering by telephone reservation, snacks and refreshments all day.
German :
Neue Ausgabe des Weihnachtsmarkts, organisiert vom Verein Les aventures d’Enzo!
Für Sie selbst oder zum Verschenken: Geschenke, Kunsthandwerk, Dekorationen und Kuchen.
Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 15.30 Uhr.
Mittagsverpflegung nach telefonischer Reservierung, kleine Snacks und Getränke den ganzen Tag über.
Italiano :
Un altro mercatino di Natale, organizzato dall’associazione Les aventures d’Enzo!
Per sé o per un regalo: regali, artigianato, decorazioni e dolci.
Babbo Natale sarà presente alle 15.30.
Ristoro all’ora di pranzo su prenotazione telefonica, snack bar e punto di ristoro per tutto il giorno.
Espanol :
Otro mercado navideño, ¡organizado por la asociación Les aventures d’Enzo!
Para usted o para regalar: regalos, artesanía, decoración y pasteles.
Papá Noel estará presente a las 15.30 h.
Catering disponible previa reserva por teléfono, cafetería y puesto de refrescos durante todo el día.
L’événement Marché de noël Hommarting a été mis à jour le 2025-08-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG