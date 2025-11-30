Marché de noël Hommarting

Marché de noël Hommarting dimanche 30 novembre 2025.

Marché de noël

Rue des Tilleuls Salle polyvalente Hommarting Moselle

Nouvelle édition du marché de Noël, organisée par l’association Les aventures d’Enzo !

Pour vous ou pour offrir Cadeaux, artisanat, décorations et gâteaux.

Présence du Père Noël à 15h30.

Restauration midi sur réservation téléphonique, petite restauration et buvette toute la journée.Tout public

Rue des Tilleuls Salle polyvalente Hommarting 57405 Moselle Grand Est +33 3 87 07 98 00

English :

Another Christmas market, organized by the association Les aventures d’Enzo!

For yourself or as a gift: gifts, crafts, decorations and cakes.

Santa Claus will be present at 3:30 p.m.

Lunchtime catering by telephone reservation, snacks and refreshments all day.

German :

Neue Ausgabe des Weihnachtsmarkts, organisiert vom Verein Les aventures d’Enzo!

Für Sie selbst oder zum Verschenken: Geschenke, Kunsthandwerk, Dekorationen und Kuchen.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 15.30 Uhr.

Mittagsverpflegung nach telefonischer Reservierung, kleine Snacks und Getränke den ganzen Tag über.

Italiano :

Un altro mercatino di Natale, organizzato dall’associazione Les aventures d’Enzo!

Per sé o per un regalo: regali, artigianato, decorazioni e dolci.

Babbo Natale sarà presente alle 15.30.

Ristoro all’ora di pranzo su prenotazione telefonica, snack bar e punto di ristoro per tutto il giorno.

Espanol :

Otro mercado navideño, ¡organizado por la asociación Les aventures d’Enzo!

Para usted o para regalar: regalos, artesanía, decoración y pasteles.

Papá Noel estará presente a las 15.30 h.

Catering disponible previa reserva por teléfono, cafetería y puesto de refrescos durante todo el día.

