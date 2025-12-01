Marché de Noël Grange du Lavoir Houlbec-Cocherel

Marché de Noël

Grange du Lavoir 8 rue du Lavoir Houlbec-Cocherel Eure

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Le comité des fêtes de Houlbec-Cocherel vous invite à plonger dans la magie de Noël !

Découvrez de nombreux artisans, un bar à huîtres, et profitez de la visite du Père Noël dans une ambiance chaleureuse et festive.

Entrée libre Venez partager un moment convivial et préparer vos fêtes de fin d’année ! .

comitedesfetes27hc@gmail.com

