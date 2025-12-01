Marché de Noël Grange du Lavoir Houlbec-Cocherel
Marché de Noël Grange du Lavoir Houlbec-Cocherel dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Grange du Lavoir 8 rue du Lavoir Houlbec-Cocherel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le comité des fêtes de Houlbec-Cocherel vous invite à plonger dans la magie de Noël !
Découvrez de nombreux artisans, un bar à huîtres, et profitez de la visite du Père Noël dans une ambiance chaleureuse et festive.
Entrée libre Venez partager un moment convivial et préparer vos fêtes de fin d’année ! .
Grange du Lavoir 8 rue du Lavoir Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie comitedesfetes27hc@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération