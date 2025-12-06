Marché de Noël

Place de l’Eglise Houssen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vente de sapins, produits festifs et décoratifs par nos artisans locaux. Petite restauration. Concert à l’église à 16h et crèche à découvrir !

Vente de sapins Nodmann par nos sapeurs-pompiers. Produits festifs et décoratifs par nos artisans locaux. Produits festifs et décoratifs par les artisans locaux.

Atelier pour nos enfants.

Passage du Père Noël à 15h30, vin chaud, chocolat chauds, bière, crêpes…baguettines gratinées.

Concert de Noël à 18h à l’Eglise par la société de musique Alsatia d’Ostheim et la musique espérance de Houssen. .

Place de l’Eglise Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 05 48 06 fremy.jo68@gmail.com

English :

Sale of Christmas trees, festive and decorative products by our local craftsmen. Small catering. Concert in the church at 4pm and crib to discover!

German :

Verkauf von Tannenbäumen, festlichen und dekorativen Produkten durch unsere lokalen Handwerker. Kleine Speisen und Getränke. Konzert in der Kirche um 16 Uhr und Krippe zu entdecken!

Italiano :

Vendita di alberi di Natale, prodotti festivi e decorativi dei nostri artigiani locali. Piccola ristorazione. Concerto in chiesa alle 16.00 e lettino da scoprire!

Espanol :

Venta de árboles de Navidad, productos festivos y decorativos de nuestros artesanos locales. Pequeña restauración. ¡Concierto en la iglesia a las 16:00 horas y cuna para descubrir!

L’événement Marché de Noël Houssen a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Colmar