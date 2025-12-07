Marché de Noël Hudimesnil Hudimesnil

Marché de Noël

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Dimanche 7 décembre, venez visiter le marché de Noël où vous pourrez profiter des stands d’artisans locaux (miel, pâtés, tricot, maroquinerie etc.), participer aux ateliers créatifs ouverts à tous, faire un tour de calèche dans le parc du village et manger des crêpes, du pain d’épice ou boire un verre de vin chaud au stand de l’association des parents d’élèves de l’école d’Hudimesnil et du Loreur, organisatrice du marché

Hudimesnil 3 Route de l’École Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 apehudimesnil@gmail.com

