Marché de Noël, huîtres Bouzigues et vins blancs Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel Léoncel

Marché de Noël, huîtres Bouzigues et vins blancs

Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel 160 rue des Marais Léoncel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En journée, petit marché de Noël devant l’Auberge avec artisans & producteurs locaux, dégustation d’huîtres avec une sélection de vins blancs.

.

Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel 160 rue des Marais Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 55 84 auberge.leoncel@gmail.com

English :

During the day, small Christmas market in front of the Auberge with local craftsmen & producers, oyster tasting with a selection of white wines.

German :

Tagsüber kleiner Weihnachtsmarkt vor der Auberge mit lokalen Handwerkern & Produzenten, Austernverkostung mit einer Auswahl an Weißweinen.

Italiano :

Durante la giornata, piccolo mercatino di Natale davanti all’Auberge con artigiani e produttori locali e degustazione di ostriche con una selezione di vini bianchi.

Espanol :

Durante el día, un pequeño mercado navideño frente al Auberge con artesanos y productores locales, y degustación de ostras con una selección de vinos blancos.

L’événement Marché de Noël, huîtres Bouzigues et vins blancs Léoncel a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme