Marché de Noël, huîtres Bouzigues et vins blancs Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel Léoncel

Marché de Noël, huîtres Bouzigues et vins blancs
Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel 160 rue des Marais Léoncel Drôme
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
En journée, petit marché de Noël devant l’Auberge avec artisans & producteurs locaux, dégustation d’huîtres avec une sélection de vins blancs.
Café-Restaurant L’Auberge de Léoncel 160 rue des Marais Léoncel 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 55 84 auberge.leoncel@gmail.com
English :
During the day, small Christmas market in front of the Auberge with local craftsmen & producers, oyster tasting with a selection of white wines.
German :
Tagsüber kleiner Weihnachtsmarkt vor der Auberge mit lokalen Handwerkern & Produzenten, Austernverkostung mit einer Auswahl an Weißweinen.
Italiano :
Durante la giornata, piccolo mercatino di Natale davanti all’Auberge con artigiani e produttori locali e degustazione di ostriche con una selezione di vini bianchi.
Espanol :
Durante el día, un pequeño mercado navideño frente al Auberge con artesanos y productores locales, y degustación de ostras con una selección de vinos blancos.
