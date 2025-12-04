Marché de Noël rue du Pressoir Huriel
Marché de Noël rue du Pressoir Huriel samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Le Comité des Fêtes d’Huriel vous donne rendez-vous pour un week-end magique et festif !
Arrivée du Père Noël
Samedi & dimanche à 16h
Photos avec le Père Noël 2 €
.
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 20 41 46
English :
The Comité des Fêtes d?Huriel invites you to a magical and festive weekend!
Santa’s arrival
Saturday & Sunday at 4pm
Photos with Santa: 2 ?
L’événement Marché de Noël Huriel a été mis à jour le 2025-12-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ