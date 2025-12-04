Marché de Noël rue du Pressoir Huriel

Marché de Noël

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Le Comité des Fêtes d’Huriel vous donne rendez-vous pour un week-end magique et festif !



Arrivée du Père Noël

Samedi & dimanche à 16h

Photos avec le Père Noël 2 €

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 20 41 46

English :

The Comité des Fêtes d?Huriel invites you to a magical and festive weekend!



Santa’s arrival

Saturday & Sunday at 4pm

Photos with Santa: 2 ?

