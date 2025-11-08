Marché de Noël Husk’in Creuse Anzême

Marché de Noël Husk’in Creuse

2 Lieu-dit Fournoue Anzême Creuse

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Husk’in Creuse vous propose son marché de Noël sur deux jours.

Au programme marché de producteurs et d’artisans, arrivée du père Noël en chien de traineau, atelier de fabrication de décorations de Noël, animations pour petits et grands…

Restauration sur place. .

