Marché de Noël Rue Mathias Piermantier Hussigny-Godbrange dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue Mathias Piermantier Boulodrome Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 14:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël et restauration à l’intérieur (boulodrome).
Défilé du Père Noël dans les rues à 15h30.Tout public
Rue Mathias Piermantier Boulodrome Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 55 00 15
English :
Christmas market and catering inside (boulodrome).
Santa Claus parade through the streets at 3:30pm.
German :
Weihnachtsmarkt und Verpflegung im Inneren (Boulodrome).
Parade des Weihnachtsmanns durch die Straßen um 15:30 Uhr.
Italiano :
Mercatino di Natale e ristorazione all’interno (boulodrome).
Sfilata di Babbo Natale per le strade alle 15.30.
Espanol :
Mercado de Navidad y restauración en el interior (boulodrome).
Desfile de Papá Noel por las calles a las 15.30 h.
L’événement Marché de Noël Hussigny-Godbrange a été mis à jour le 2025-11-14 par OT DU GRAND LONGWY