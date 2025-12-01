Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Rue Mathias Piermantier Hussigny-Godbrange dimanche 21 décembre 2025.

Rue Mathias Piermantier Boulodrome Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël et restauration à l’intérieur (boulodrome).
Défilé du Père Noël dans les rues à 15h30.Tout public
Rue Mathias Piermantier Boulodrome Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 55 00 15 

English :

Christmas market and catering inside (boulodrome).
Santa Claus parade through the streets at 3:30pm.

German :

Weihnachtsmarkt und Verpflegung im Inneren (Boulodrome).
Parade des Weihnachtsmanns durch die Straßen um 15:30 Uhr.

Italiano :

Mercatino di Natale e ristorazione all’interno (boulodrome).
Sfilata di Babbo Natale per le strade alle 15.30.

Espanol :

Mercado de Navidad y restauración en el interior (boulodrome).
Desfile de Papá Noel por las calles a las 15.30 h.

