Marché de Noël

140 Route de Brumath Huttendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

La commune de Huttendorf vous invite à son marché de noël avec plus de 50 exposants, animations pour petits et grands, chorégraphie feu et lumière, petite restauration.

Le traditionnel marché de Noël de Huttendorf se tiendra dans une ambiance festive et conviviale. L’occasion idéale pour découvrir les créations des exposants locaux et savourer l’esprit de Noël en toute simplicité. 0 .

140 Route de Brumath Huttendorf 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 41 02 60 laugelmartin@gmail.com

English :

The commune of Huttendorf invites you to its Christmas market with over 50 exhibitors, entertainment for young and old, fire and light choreography, and light refreshments.

German :

Die Gemeinde Huttendorf lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt mit mehr als 50 Ausstellern, Animationen für Groß und Klein, Feuer- und Lichtchoreographie, kleinen Speisen und Getränken ein.

Italiano :

Il comune di Huttendorf vi invita al suo mercatino di Natale con oltre 50 espositori, intrattenimento per grandi e piccini, coreografie di fuoco e luci e spuntini.

Espanol :

El municipio de Huttendorf le invita a su mercado navideño con más de 50 expositores, animación para grandes y pequeños, coreografías de fuego y luz y aperitivos.

L’événement Marché de Noël Huttendorf a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau