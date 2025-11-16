Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Illifaut dimanche 16 novembre 2025.

Salle polyvalente Illifaut Côtes-d’Armor

Marché de Noël avec artisans créateurs, producteurs locaux, tombola, soupe de potiron (prévoir son contenant si à emporter…, buvette et restauration sur place.   .

Salle polyvalente Illifaut 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 63 79 94 

