Marché de Noël Illifaut
Marché de Noël Illifaut dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Illifaut Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Marché de Noël avec artisans créateurs, producteurs locaux, tombola, soupe de potiron (prévoir son contenant si à emporter…, buvette et restauration sur place. .
Salle polyvalente Illifaut 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 63 79 94
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Illifaut a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Bretagne Centre