Marché de Noël Isigny-sur-Mer

Marché de Noël

Place du Général de Gaulle Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Marché de Noël organisé par la mairie d’Isigny-sur-Mer.

La place du Général de Gaulle accueillera le traditionnel Marché de Noël, avec de nombreux exposants, des animations variées et un spectacle pyrotechnique musical.

Le marché ouvrira ses portes vendredi de 16h30 à 21h, samedi de 9h30 à 21h et dimanche de 9h30 à 18h, sur la place du Général de Gaulle.

Le spectacle pyrotechnique musical aura lieu samedi à 18h30, dans le parc de l’Hôtel de Ville .

Place du Général de Gaulle Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 51 24 00 communication@communeisigny.fr

English : Marché de Noël

Christmas market organized by Isigny-sur-Mer town council.

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Stadtverwaltung von Isigny-sur-Mer.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comune di Isigny-sur-Mer.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento de Isigny-sur-Mer.

