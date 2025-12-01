MARCHE DE NOEL Ispagnac

MARCHE DE NOEL

Place de la mairie Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

On vous attend nombreux au marché de Noël d’Ispagnac avec des stands, des animations et à partir de 17h, un spectacle lumineux de danses du monde, Les Sorcières de Lumière .

Allez hop! C’est bientôt le moment de décorer la maison …et de faire un tour au traditionnel marché de Noël ! Vous aimez la neige, le froid, le vin chaud, les crêpes et les churros qui réchauffent le cœur et donnent le sourire?

On vous attend nombreux sur la place d’Ispagnac toute l’après -midi avec des stands et des animations.

Inscription gratuite pour un stand auprès de la mairie d’Ispagnac.

Et à partir de 17h, vous pourrez assister à un spectacle lumineux de danses du monde, Les Sorcières de Lumière , avec les élèves de l’association La Source des femmes . .

Place de la mairie Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 44 20 50 mairie@ispagnac.fr

English :

We look forward to seeing you at the Ispagnac Christmas market, with stalls, entertainment and, from 5pm, a light show of world dances, Les Sorcières de Lumière .

