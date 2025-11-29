Marché de Noël Issenheim
Marché de Noël Issenheim samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Issenheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Marché artisanal, idées cadeaux, vin chaud, pâtisseries, organisé par l’Amicale des Vétérans d’Issenheim. .
Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 30
English :
Craft market, gift ideas, mulled wine, pastries, snacks.
German :
Kunsthandwerkermarkt, Geschenkideen, Glühwein, Gebäck, kleine Snacks.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato, idee regalo, vin brulé, dolci e snack.
Espanol :
Mercado de artesanía, ideas para regalos, vino caliente, pasteles y aperitivos.
L’événement Marché de Noël Issenheim a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller