Marché de Noël

Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché artisanal, idées cadeaux, vin chaud, pâtisseries, petite restauration.

Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 30

English :

Craft market, gift ideas, mulled wine, pastries, snacks.

German :

Kunsthandwerkermarkt, Geschenkideen, Glühwein, Gebäck, kleine Snacks.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato, idee regalo, vin brulé, dolci e snack.

Espanol :

Mercado de artesanía, ideas para regalos, vino caliente, pasteles y aperitivos.

