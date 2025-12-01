Marché de Noël EHPAD Yvan Roque Issigeac

Marché de Noël

EHPAD Yvan Roque 42 rue du Tour de ville Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez participer au marché de Noël où nous vous proposons des nombreux stands pour vos emplettes bijoux, vitrail, mini sculptures, sacs en tissus, décorations de Noël, biscuits, et viennoiseries.

Une vente de crêpes, café, chocolat chaud et de décorations de Noël est organisée au profit des résidents pour l’achat de matériel d’animation.

Une animation musicale par Paulette Moulinier avec son accordéon vous est également proposée, et tout ça au chaud, en intérieur ! .

EHPAD Yvan Roque 42 rue du Tour de ville Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 64 00

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Issigeac a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides