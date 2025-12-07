Marché de Noël Issoudun

Place du 10 Juin Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël d’Issoudun où vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour préparer les fêtes.

De nombreux exposants vous proposent leurs réalisations. Que ce soit de l’artisanat ou des produits de bouches, tout y est….

Nombreux stands, animations, le Père Noël et ses compagnons surprises, balades en poney, maquillage enfants, chorale du collège Denis Diderot, restauration sur place.

Repas aiguillettes de canard et pommes de terre grenaille, 15€ (réservation à l’office de tourisme). .

Place du 10 Juin Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 48 80 60 asso.ica36100@gmail.com

English :

Issoudun Christmas Market, where you’ll find everything you need to prepare for the festive season.

German :

Weihnachtsmarkt in Issoudun, auf dem Sie alles finden, was Sie zur Vorbereitung auf die Feiertage brauchen.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Issoudun, dove troverete tutto il necessario per prepararvi alle festività.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Issoudun, donde encontrará todo lo necesario para preparar las fiestas.

L’événement Marché de Noël Issoudun Issoudun a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Pays d’Issoudun