Marché de Noël Isturits

Marché de Noël
Place du Village Isturits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
18h, Olentzero et Domingi.
20h, arberoako joaldunak.
Artetxea Kantuz et Txaranga.
Jeux pour enfants.
Pintxoak et taloak.
Concert avec izan taldea. .
Place du Village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
