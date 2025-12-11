Marché de Noël Isturits

Marché de Noël

Place du Village Isturits Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

18h, Olentzero et Domingi.

20h, arberoako joaldunak.

Artetxea Kantuz et Txaranga.

Jeux pour enfants.

Pintxoak et taloak.

Concert avec izan taldea. .

Place du Village Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

