Marché de Noël

Salle des Fêtes IZAOURT Izaourt Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Venez flâner entre les stands, aux sons des chants de Noël, trouver vos cadeaux dans une ambiance chaleureuse

Vous imprégnez de l’Esprit et de la magie de Noël qui approche !

Vous souhaitez des renseignements pour exposer, adressez -vous au 06 23 00 36 51

Organisé par le comité des fêtes et la municipalité d’Izaourt.

English :

Come and stroll between the stalls, to the sounds of Christmas carols, and find your gifts in a warm and friendly atmosphere

Soak up the spirit and magic of the approaching Christmas season!

For more information about exhibiting, please call 06 23 00 36 51

Organized by the Comité des fêtes and the municipality of Izaourt.

German :

Schlendern Sie zwischen den Ständen, zu den Klängen von Weihnachtsliedern, finden Sie Ihre Geschenke in einer gemütlichen Atmosphäre

Nehmen Sie den Geist und den Zauber des nahenden Weihnachtsfestes in sich auf!

Wenn Sie Informationen über eine Ausstellung wünschen, wenden Sie sich bitte an 06 23 00 36 51

Organisiert vom Festkomitee und der Gemeinde Izaourt.

Italiano :

Venite a passeggiare tra le bancarelle, al suono dei canti natalizi, e a trovare i vostri regali in una calda atmosfera

Immergetevi nello spirito e nella magia dell’imminente stagione natalizia!

Per ulteriori informazioni sull’esposizione, chiamare il numero 06 23 00 36 51

Organizzato dal Comité des fêtes e dal Comune di Izaourt.

Espanol :

Venga a pasear entre los puestos, al son de villancicos, y encuentre sus regalos en un ambiente cálido

Empápese del espíritu y la magia de la Navidad que se acerca

Si desea más información sobre cómo exponer, llame al 06 23 00 36 51

Organizado por el Comité des fêtes y el municipio de Izaourt.

L’événement Marché de Noël Izaourt a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65