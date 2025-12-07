Marché de Noël Jaillance Jaillance Die

Jaillance 355 Avenue de la Clairette Die Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Pour deux mètres 16 €, le mètre supplémentaire 4€.

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’événement se tiendra en intérieur et sur le parking de la Cave, avec installation de barnums en cas d’intempéries.

La journée sera rythmée par diverses animations et la présence du Père Noël.

Jaillance 355 Avenue de la Clairette Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes q.gatineau@jaillance.com

English :

The event will be held indoors and in the Cave parking lot, with marquees set up in case of bad weather.

The day will be punctuated by various activities and the presence of Santa Claus.

German :

Die Veranstaltung findet im Innenbereich und auf dem Parkplatz des Weinkellers statt, bei schlechtem Wetter werden Barnumas aufgestellt.

Der Tag wird von verschiedenen Animationen und der Anwesenheit des Weihnachtsmanns geprägt sein.

Italiano :

L’evento si terrà al coperto e nel parcheggio della Grotta, con tensostrutture allestite in caso di maltempo.

La giornata sarà scandita da una serie di attività e dalla presenza di Babbo Natale.

Espanol :

El acto se celebrará en el interior y en el aparcamiento de la Cueva, con carpas instaladas en caso de mal tiempo.

La jornada estará amenizada por diversas actividades y la presencia de Papá Noel.

