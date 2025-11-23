Marché de Noël Place de l’église Janailhac
Marché de Noël vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l'église Le bourg Janailhac Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Venez découvrir un univers féerique où se rassemblent artisans, commerçants et associations locales, parfait pour trouver des cadeaux uniques et savourer l’esprit des fêtes. Les enfants seront enchantés par des contes et des ateliers de fabrication de décorations, pendant que les plus grands flâneront entre stands et gourmandises. Ne manquez pas les temps forts inauguration des santons à l’église à 19h, suivie à 20h de l’illumination du grand sapin et de l’émotion partagée avec l’arrivée du Père Noël. .
Place de l’église Le bourg Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 06
