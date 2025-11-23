Marché de Noël Place de l’église Janailhac

Marché de Noël

Place de l’église Le bourg Janailhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez découvrir un univers féerique où se rassemblent artisans, commerçants et associations locales, parfait pour trouver des cadeaux uniques et savourer l’esprit des fêtes. Les enfants seront enchantés par des contes et des ateliers de fabrication de décorations, pendant que les plus grands flâneront entre stands et gourmandises. Ne manquez pas les temps forts inauguration des santons à l’église à 19h, suivie à 20h de l’illumination du grand sapin et de l’émotion partagée avec l’arrivée du Père Noël. .

Place de l’église Le bourg Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 71 06

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Janailhac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus