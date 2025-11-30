Marché de Noël

Place du Village Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

De nombreuses animations tout au long de la journée pour les grands et les petits artisanat local, maquillage, jeux, balade en sulky, chasse au trésor, tombola, venue du Père Noël, etc.

Restauration et buvette sur place.

Place du Village Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 64 58

English :

Lots of entertainment throughout the day for young and old alike: local crafts, face painting, games, sulky rides, country music demonstrations, treasure hunts, tombola, Santa Claus, etc.

Catering and refreshments on site.

L’événement Marché de Noël Jaulnay a été mis à jour le 2025-11-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme