Marché de Noël La Soulane Jézeau

Marché de Noël

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Décoration textile, céramique, dessin, peinture, bois, gravure, friperie, photographie, illustration, savons, petits objets en toile de parapente la Cantoche se transforme en boutique éphémère et vous invite à faire vos achats de Noël auprès des artistes et artisan·e·s de La Soulane et invité·e·s. Pour tous les budgets !

Ouverture de la Cantoche le vendredi et samedi midi

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 info@lasoulane.com

English :

Textile decoration, ceramics, drawing, painting, wood, engraving, thrift shops, photography, illustration, soaps, small objects made from paragliding cloth: the Cantoche is transformed into an ephemeral boutique and invites you to do your Christmas shopping with artists and craftspeople from La Soulane and invited guests. Something for every budget!

La Cantoche open Friday and Saturday lunchtimes

