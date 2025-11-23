MARCHÉ DE NOEL JOINVILLE Joinville
MARCHÉ DE NOEL JOINVILLE
Place de la Grève Joinville Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21
Tout public
Ca y est Noel est bientôt là ! Venez en profiter pour finaliser vos achats de fin d’années et profiter du marché de Noel avec animations !
Au programme
Vendredi 19/12: de 17h à 21h
19h Inauguration officielle suivi d’un concert de l’Harmonie Municipale et ouverture de la patinoire
20h Feu d’artifice qui va faire scintiller vos yeux.
Samedi 20/12 de 10h à 21h et Dimanche 21/12 de 10h à 18h
Baladez-vous parmi les chalets et laissez vous transporter par la magie de Noel
Vin chaud, marrons grillés, décorations, créations artisanales, bougies, miel, food trucks gourmands, épicerie fine…
Sur place Maison du Père Noël, patinoire en accès libre, majorettes, sculpture sur ballons, maquillage et animations pyrotechniques
Le tout dans une ambiance chaleureuse ! .
Place de la Grève Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01
