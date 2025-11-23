MARCHÉ DE NOEL JOINVILLE

Place de la Grève Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Tout public

Ca y est Noel est bientôt là ! Venez en profiter pour finaliser vos achats de fin d’années et profiter du marché de Noel avec animations !

Au programme

Vendredi 19/12: de 17h à 21h

19h Inauguration officielle suivi d’un concert de l’Harmonie Municipale et ouverture de la patinoire

20h Feu d’artifice qui va faire scintiller vos yeux.

Samedi 20/12 de 10h à 21h et Dimanche 21/12 de 10h à 18h

Baladez-vous parmi les chalets et laissez vous transporter par la magie de Noel

Vin chaud, marrons grillés, décorations, créations artisanales, bougies, miel, food trucks gourmands, épicerie fine…

Sur place Maison du Père Noël, patinoire en accès libre, majorettes, sculpture sur ballons, maquillage et animations pyrotechniques

Le tout dans une ambiance chaleureuse ! .

Place de la Grève Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

L’événement MARCHÉ DE NOEL JOINVILLE Joinville a été mis à jour le 2025-11-20 par Antenne de Joinville