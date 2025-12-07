Marché de Noël Place du marché Jonzac

Marché de Noël

Place du marché Marché Couvert de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Une nouvelle édition du Marché de Noël de la Ville de Jonzac, se tiendra autour des halles comme l’an passé, le premier dimanche de décembre toute la journée.

.

Place du marché Marché Couvert de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 11 accueil@villedejonzac.fr

English :

A new edition of the Marché de Noël de la Ville de Jonzac, will be held around the Halles, as last year, on the first Sunday of December, all day long.

German :

Der Weihnachtsmarkt der Stadt Jonzac findet wie im Vorjahr am ersten Dezembersonntag den ganzen Tag über statt.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Jonzac si terrà nuovamente, come l’anno scorso, intorno al mercato coperto la prima domenica di dicembre, per tutto il giorno.

Espanol :

El Mercado de Navidad de Jonzac volverá a celebrarse, como el año pasado, en torno al mercado cubierto el primer domingo de diciembre, durante todo el día.

L’événement Marché de Noël Jonzac a été mis à jour le 2025-10-31 par Offices de Tourisme de Jonzac