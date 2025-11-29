Marché de noël Joué l’Abbé Salle polyvalente Joué-l’Abbé

Marché de noël Joué l’Abbé

Salle polyvalente Rue de l’église Joué-l’Abbé Sarthe

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël

Objets en bois et en tissus, bijoux, confitures, conserverie, vins, décoration, thé et tisanes, bougies. Tombola. Présence du père noël.

Petite restauration. .

Salle polyvalente Rue de l’église Joué-l’Abbé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 13 18 82

