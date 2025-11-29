Marché de noël Joué l’Abbé Salle polyvalente Joué-l’Abbé
Marché de noël Joué l’Abbé Salle polyvalente Joué-l’Abbé samedi 29 novembre 2025.
Marché de noël Joué l’Abbé
Salle polyvalente Rue de l’église Joué-l’Abbé Sarthe
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Marché de Noël
Objets en bois et en tissus, bijoux, confitures, conserverie, vins, décoration, thé et tisanes, bougies. Tombola. Présence du père noël.
Petite restauration. .
Salle polyvalente Rue de l’église Joué-l’Abbé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 13 18 82
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
