Marché de noël journées portes ouvertes à l »ESAT les Argonautes ESAT Les Argonautes Marseille 9e Arrondissement

Marché de noël journées portes ouvertes à l »ESAT les Argonautes

Du vendredi 28 au samedi 29 novembre 2025 de 10h à 19h.

PARKING GRATUIT. ESAT Les Argonautes 17 Boulevard des Océans Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-28

L’ESAT Les Argonautes ouvre ses portes pour proposer à la vente tous les produits fabriqués par les personnes en situation de handicap de ses ateliers. Idées cadeaux, textiles et linge de maison, meubles et sièges anciens restaurés ! Venez nous retrouver!

Au-delà de la présentation et de la vente de nos productions et celles d’autres établissements de travail adapté de la région, l’objectif de nos portes ouvertes, qui se tiennent deux fois par an, reste celui de faire évoluer le regard de la société en valorisant le travail des personnes en situation de handicap. .

ESAT Les Argonautes 17 Boulevard des Océans Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 73 61 62 contact@adihm.org

English :

ESAT Les Argonautes opens its doors to offer for sale all the products made by disabled people in its workshops. Gift ideas, textiles and household linen, restored antique furniture and chairs! Come and meet us!

German :

Die ESAT Les Argonautes öffnet ihre Türen, um alle Produkte zum Verkauf anzubieten, die von Menschen mit Behinderungen in ihren Werkstätten hergestellt wurden. Geschenkideen, Textilien und Heimtextilien, restaurierte antike Möbel und Sitzmöbel! Besuchen Sie uns!

Italiano :

L’ESAT Les Argonautes apre le sue porte per vendere tutti i prodotti realizzati da persone disabili nei suoi laboratori. Idee regalo, tessuti e biancheria per la casa, mobili e sedie antiche restaurate! Venite a conoscerci!

Espanol :

La ESAT Les Argonautes abre sus puertas para vender todos los productos elaborados por personas discapacitadas en sus talleres. Ideas para regalar, textiles y ropa de hogar, muebles y sillas antiguos restaurados.. ¡Venga a conocernos!

