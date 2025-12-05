Marché de Noël École Jouy
Marché de Noël École Jouy vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
École 27 Rue du Chemin de César Jouy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Programme vente de décorations de Noël, ventes d’objets personnalisés, vin chaud, chocolat chaud, gourmandises. .
École 27 Rue du Chemin de César Jouy 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 75 99
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Jouy a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Sens et Sénonais