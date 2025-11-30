Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Juillé

Marché de Noël Salle des fêtes Juillé dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Le bourg Juillé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-30

  .

Salle des fêtes Le bourg Juillé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 39 35 65 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Juillé a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente