Marché de Noël Jullouville

Marché de Noël

Avenue de la Libération Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Durant tout le week-end, visiteurs et familles pourront profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale, rythmée par les lumières, les musiques de Noël et les animations gratuites proposées par la Mairie de Jullouville.

Des idées cadeaux et de bons produits à déguster répartis sur les 26 exposants

Artisans, créateurs et producteurs proposeront une grande variété de produits objets de décoration, bijoux, vêtements, produits du terroir, confiseries, et bien d’autres trésors. 2 chalets vin chaud pour vous réchauffer et un stand de galettes saucisses frites est proposé par le comité des fêtes pour vous restaurer le midi.

Des animations gratuites durant tout le week-end

– Présence du Père Noël avec distribution de papillotes et les traditionnelles photos dans le pôle animation Maison Jaune

– Peluches à bascules motorisées pour les enfants

– Ambiance et animation musicale avec la Compagnie Accordages Deluxe (orgues de barbarie, Caravane et Rosalie musicale, chants de Noël)

A NE PAS MANQUER

– Spectacle de feu et pyrotechnique Samedi 20 décembre 18h place du Casino .

Avenue de la Libération Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 mairiejullou@orange.fr

