Marché de Noël Jumilhac le Grand Jumilhac-le-Grand

Place du château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Le Marché de Noël de Jumilhac Le Grand est l’occasion d’une journée chaleureuse et amicale qui rassemble les habitants et accueille aussi des visiteurs des alentours en intérieur dans une salle chauffée. C’est l’occasion de trouver des produits artisanaux attractifs mais aussi de participer à des animations visites du Père Noël, promenades en calèche, tombola, activités pour les enfants à boire et à manger .

Place du château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Noël Jumilhac le Grand

It’s an opportunity to find attractive craft products, win prizes in the tombola, and take part in other activities

German : Marché de Noël Jumilhac le Grand

Es ist die Gelegenheit, attraktive handwerkliche Produkte zu finden, bei der Tombola zu gewinnen, aber auch an Animationen teilzunehmen

Italiano :

È un’ottima occasione per trovare interessanti prodotti artigianali, vincere premi alla tombola e partecipare a una serie di attività

Espanol : Marché de Noël Jumilhac le Grand

Es una gran oportunidad para encontrar atractivos productos artesanales, ganar premios en la tómbola y participar en diversas actividades

