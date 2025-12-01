Marché de NOEL avenue Henri IV Jurançon

Marché de NOEL

Marché de NOEL avenue Henri IV Jurançon samedi 20 décembre 2025.

Marché de NOEL

avenue Henri IV Avenue Henri IV Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-20

Le marché de NOEL de La Cour revient pour le plus grand plaisir de ses habitants.
Rendez-vous les 20 et 21 décembre pour l’événement de l’année

Courez vite à La Cour!!   .

avenue Henri IV Avenue Henri IV Jurançon 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 17 14  lacourjurancon64@gmail.com

English : Marché de NOEL

German : Marché de NOEL

Italiano :

Espanol : Marché de NOEL

L’événement Marché de NOEL Jurançon a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Pau