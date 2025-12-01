Marché de Noël Kilstett
Marché de Noël Kilstett dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de la mairie Kilstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël avec présence du Père Noël à 16h.
Promenade à poneys pour les enfants.
Concert des enfants de l’Ecole de Musique à 15h
11 stands de créateurs et des associations avec possibilité de restauration sur place (crêpes, vin chaud, etc) 0 .
Place de la mairie Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 86 76 83 bauerph@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Kilstett a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays Rhénan