Marché de Noël Kilstett

Marché de Noël Kilstett dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la mairie Kilstett Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

2025-12-14

Marché de Noël avec présence du Père Noël à 16h.

Promenade à poneys pour les enfants.

Concert des enfants de l’Ecole de Musique à 15h

11 stands de créateurs et des associations avec possibilité de restauration sur place (crêpes, vin chaud, etc) 0 .

Place de la mairie Kilstett 67840 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 86 76 83 bauerph@orange.fr

