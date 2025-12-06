Marché de Noël Kleingœft
Marché de Noël Kleingœft samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre-ville Kleingœft Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Présence du Saint-Nicolas et son Âne possibilité de photos offertes par l’association.
Concert à l’église Don’t Stop Believing Gospel 10€ réservation au 06 33 97 84 67 bénéfices reversés intégralement au Conseil de Fabrique. .
Centre-ville Kleingœft 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 97 84 67
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Kleingœft a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région