Marché de Noël Kleingœft

Marché de Noël Kleingœft samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Centre-ville Kleingœft Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Présence du Saint-Nicolas et son Âne possibilité de photos offertes par l’association.

Concert à l’église Don’t Stop Believing Gospel 10€ réservation au 06 33 97 84 67 bénéfices reversés intégralement au Conseil de Fabrique. .

Centre-ville Kleingœft 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 97 84 67

L’événement Marché de Noël Kleingœft a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région