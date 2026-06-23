Informations pratiques

Kleingœft

Marché de Noël

Centre-ville Kleingœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Présence du Saint-Nicolas et son Âne possibilité de photos offertes par l’association. .

Centre-ville Kleingœft 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 97 84 67

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English :

L’événement Marché de Noël Kleingœft a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région