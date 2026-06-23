AGENDA · Kleingœft
Marché de Noël Kleingœft
samedi 5 décembre 2026 · Kleingœft
Informations pratiques
Kleingœft
Marché de Noël
Centre-ville Kleingœft Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Présence du Saint-Nicolas et son Âne possibilité de photos offertes par l’association. .
Centre-ville Kleingœft 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 97 84 67
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English :
L’événement Marché de Noël Kleingœft a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région