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AGENDA · Kleingœft

Marché de Noël Kleingœft

samedi 5 décembre 2026 · Kleingœft

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
67440 Kleingœft
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kleingœft

Marché de Noël

Centre-ville Kleingœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Présence du Saint-Nicolas et son Âne possibilité de photos offertes par l’association.   .

Centre-ville Kleingœft 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 97 84 67 

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English :

L’événement Marché de Noël Kleingœft a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région