Marché de Noël Kunheim

Plus de 30 exposants vous présenteront artisanat d’art, objets de vannerie, peintures, objets en bois, décorations et couronnes de l’Avent, décorations en tissus, bougies parfumées, épices et cadeaux, bredalas et pâtisseries de Noël, du vin d’Alsace…

Petits et grands, vous pourrez faire des photos avec le père Noël.

La chorale Joie de Chanter et l’harmonie Echo du Rhin offriront des moments musicaux.

Pour vous restaurer, des boissons chaudes et froides, du vin chaud, des crêpes et des tartes flambées vous seront proposés. 0 .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 40

