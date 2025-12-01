Marché de Noël Sous la Halle du Marché La Barthe-de-Neste
Marché de Noël Sous la Halle du Marché La Barthe-de-Neste samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Sous la Halle du Marché LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Marché de Noël à La Barthe-de-Neste.
Spécialités culinaires, artisanat local, buvette et restauration sur place. Nombreux exposants ! Animations gratuites jeux gonflables pour les enfants, atelier floral.
Arrivée du Père Noël à 15h.
Amenez vos décorations pour habiller le sapin !
Renseignements 06 87 11 59 69
Sous la Halle du Marché LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 21 32
English :
Christmas market in La Barthe-de-Neste.
Culinary specialities, local crafts, refreshments and food on site. Many exhibitors! Free entertainment: inflatable games for children, floral workshop.
Santa Claus arrives at 3pm.
Bring your own decorations to decorate the tree!
Information: 06 87 11 59 69
German :
Weihnachtsmarkt in La Barthe-de-Neste.
Kulinarische Spezialitäten, lokales Kunsthandwerk, Imbiss und Getränke vor Ort. Zahlreiche Aussteller ! Kostenlose Animationen: aufblasbare Spiele für Kinder, Blumenwerkstatt.
Ankunft des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.
Bringen Sie Ihre Dekorationen mit, um den Baum zu schmücken!
Auskunft: 06 87 11 59 69
Italiano :
Mercatino di Natale a La Barthe-de-Neste.
Specialità culinarie, artigianato locale, rinfreschi e cibo in loco. Tanti espositori! Intrattenimento gratuito: giochi gonfiabili per bambini, laboratorio floreale.
Babbo Natale arriva alle 15.00.
Portate le vostre decorazioni per addobbare l’albero!
Informazioni: 06 87 11 59 69
Espanol :
Mercado de Navidad en La Barthe-de-Neste.
Especialidades culinarias, artesanía local, refrescos y comida in situ. Numerosos expositores Animación gratuita: juegos hinchables para niños, taller floral.
Papá Noel llega a las 15:00 h.
Traiga sus propios adornos para decorar el árbol
Información: 06 87 11 59 69
