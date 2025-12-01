Marché de Noël Sous la Halle du Marché La Barthe-de-Neste

Marché de Noël

LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Marché de Noël à La Barthe-de-Neste.

Spécialités culinaires, artisanat local, buvette et restauration sur place. Nombreux exposants ! Animations gratuites jeux gonflables pour les enfants, atelier floral.

Arrivée du Père Noël à 15h.

Amenez vos décorations pour habiller le sapin !

Renseignements 06 87 11 59 69

Sous la Halle du Marché LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 21 32

English :

Christmas market in La Barthe-de-Neste.

Culinary specialities, local crafts, refreshments and food on site. Many exhibitors! Free entertainment: inflatable games for children, floral workshop.

Santa Claus arrives at 3pm.

Bring your own decorations to decorate the tree!

Information: 06 87 11 59 69

German :

Weihnachtsmarkt in La Barthe-de-Neste.

Kulinarische Spezialitäten, lokales Kunsthandwerk, Imbiss und Getränke vor Ort. Zahlreiche Aussteller ! Kostenlose Animationen: aufblasbare Spiele für Kinder, Blumenwerkstatt.

Ankunft des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.

Bringen Sie Ihre Dekorationen mit, um den Baum zu schmücken!

Auskunft: 06 87 11 59 69

Italiano :

Mercatino di Natale a La Barthe-de-Neste.

Specialità culinarie, artigianato locale, rinfreschi e cibo in loco. Tanti espositori! Intrattenimento gratuito: giochi gonfiabili per bambini, laboratorio floreale.

Babbo Natale arriva alle 15.00.

Portate le vostre decorazioni per addobbare l’albero!

Informazioni: 06 87 11 59 69

Espanol :

Mercado de Navidad en La Barthe-de-Neste.

Especialidades culinarias, artesanía local, refrescos y comida in situ. Numerosos expositores Animación gratuita: juegos hinchables para niños, taller floral.

Papá Noel llega a las 15:00 h.

Traiga sus propios adornos para decorar el árbol

Información: 06 87 11 59 69

