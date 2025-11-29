Marché de Noël Salle des fêtes La Baume-d’Hostun

Marché de Noël

Salle des fêtes Place du parc La Baume-d’Hostun Drôme

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Venez au marché de Noël couvert avec environ une trentaine d’exposants de différents corps de métiers. Plusieurs animations vous seront proposées tout au long de cette journée (dégustation d’huitres, promenade en calèche, la venue du Père Noël, etc…).

Salle des fêtes Place du parc La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes apelbh@gmail.com

English :

Come along to the covered Christmas market with around thirty exhibitors from a variety of trades. There’s plenty of entertainment on offer throughout the day, including oyster tastings, horse-drawn carriage rides and a visit from Santa Claus.

German :

Kommen Sie zum überdachten Weihnachtsmarkt mit etwa 30 Ausstellern aus verschiedenen Berufen. Den ganzen Tag über werden Ihnen mehrere Animationen geboten (Austernverkostung, Kutschfahrten, der Weihnachtsmann kommt, usw.).

Italiano :

Partecipate al mercatino di Natale coperto con una trentina di espositori di diversi mestieri. Per tutta la giornata sono previsti numerosi intrattenimenti, tra cui degustazioni di ostriche, giri in carrozza e la visita di Babbo Natale.

Espanol :

Acérquese al mercado navideño cubierto, con una treintena de expositores de diversos oficios. Durante todo el día se ofrecerán numerosas actividades de ocio, como degustaciones de ostras, paseos en coche de caballos y la visita de Papá Noel.

