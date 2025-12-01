Marché de Noël La Bazoge Place des tramways La Bazoge

Marché de Noël La Bazoge Place des tramways La Bazoge jeudi 11 décembre 2025.

Place des tramways 11 rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-11 16:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00

2025-12-11

Marché de noël
Produits artisanaux et locaux. Créateurs.   .

Place des tramways 11 rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 40 07 

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël La Bazoge La Bazoge a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe