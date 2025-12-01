Marché de Noël La Bazoge Place des tramways La Bazoge
Marché de Noël La Bazoge Place des tramways La Bazoge jeudi 11 décembre 2025.
Marché de Noël La Bazoge
Place des tramways 11 rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Début : 2025-12-11 16:00:00
fin : 2025-12-11 20:00:00
2025-12-11
Marché de noël
Produits artisanaux et locaux. Créateurs. .
Place des tramways 11 rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 40 07
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement Marché de Noël La Bazoge La Bazoge a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe