Marché de Noël

La Bussière Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël de La Bussière reviendra dimanche 7 décembre, de 10h à 18h, à la salle municipale. Toute la journée, les visiteurs pourront flâner parmi les stands d’artisans locaux, découvrir des créations variées et soutenir le stand de l’école, présent pour l’occasion. L’ambiance se veut chaleureuse et conviviale, portée par la décoration hivernale et l’esprit de fête. Pour accompagner la visite, chocolat chaud, boissons et petite restauration seront proposés, parfaits pour une pause gourmande. Ce rendez-vous familial est l’occasion idéale de préparer les fêtes, de dénicher des idées cadeaux et de partager un moment simple et festif au cœur du village, dans une atmosphère douce et accueillante. .

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 90 68 contact@labussiere45.com

English :

The La Bussière Christmas market welcomes you on Sunday December 7 from 10am to 6pm at the Salle Municipale. Craftsmen, entertainment and a school stand will punctuate the day. Hot chocolate, drinks and snacks will be served in a warm and friendly atmosphere.

