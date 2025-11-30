Marché de noël Lieu-dit Rippes d’Arthenas La Chailleuse

Marché de noël

Lieu-dit Rippes d'Arthenas Foyer rural La Chailleuse Jura

Gratuit

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Marché de noël le 30 novembre de 10h à 17h au foyer rural de La Chailleuse.

Vente de sapins, producteurs locaux, créateurs, artisans, maquillage pour enfants. Buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Rippes d’Arthenas Foyer rural La Chailleuse 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 16 33 89

